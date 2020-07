Mexique - Gignac s'offre un doublé pour la reprise du championnat

La saison a repris au Mexique dans la nuit de vendredi à samedi. Les Tigres l'ont emporté grâce notamment à leur attaquant français (3-0).

André-Pierre Gignac n'a rien perdu de ses qualités de buteur pendant la longue interruption du football au . Pour la première journée de championnat, le buteur tricolore s'est offert un doublé dans la nuit de vendredi à samedi.

Deux buts qui ont permis à son équipes des Tigres de Monterrey de l'emporter largement pour cette entrée en matière (3-0) devant Necaxa.

Dans un stade Victoria, à Aguascalientes à huis-clos, il a d'abord ouvert le score de la tête peu avant le quart d'heure de jeu, puis marquer le dernier but des siens du droit en fin de rencontre.

Deux matchs comptant pour cette première journée, entre l'Atlético de San Luis et Juarez et Mazatlan et Puebla, ont été décalés à lundi en raison de suspicions de cas de Covid-19 au sein des clubs concernés.