Mexique - Angleterre : l'issue est incertaine ; un scénario catastrophe menace les Britanniques

Le match entre le Mexique et l’Angleterre, programmé dans la nuit de dimanche à lundi, pourrait être reporté. Le Met Office britannique prévoit en effet des intempéries au-dessus du stade Azteca, qui doit accueillir la rencontre.

Au tour précédent, l’Angleterre a éliminé la RD Congo : menés au score pendant longtemps, les Three Lions ont finalement renversé la vapeur grâce à un doublé de Harry Kane.

Devant son public, le Mexique a dominé l’Équateur 2-0, déclenchant une véritable fête populaire ; il s’agissait de sa première victoire en match à élimination directe depuis seize ans.

Les deux sélections se retrouvent en huitièmes de finale. Le coup d’envoi est prévu à 18h, heure locale. Or des intempéries sont attendues entre 17h et 19h, soit précisément pendant la rencontre.

Le coup d’envoi, fixé à 1 h du matin heure britannique, pourrait donc être retardé, allongeant d’autant la rencontre. Une situation problématique pour les pubs anglais.

Le gouvernement britannique a autorisé les pubs à rester ouverts jusqu’à 5 h du matin. Si le coup d’envoi est retardé, que la rencontre est interrompue ou qu’elle se prolonge, les établissements devront fermer leurs portes alors que la partie est encore en cours.

Le stade Azteca, situé à 2 200 mètres d’altitude, pourrait par ailleurs jouer un rôle clé : l’air rare met à l’épreuve l’endurance des joueurs.