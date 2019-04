Metz : option d'achat levée pour Victorien Angban (Chelsea) ?

Le FC Metz, qui a validé sa montée en Ligue 1, aurait levé l'option d'achat du milieu ivoirien Victorien Angban, qui appartenait à Chelsea.

Prêté au par , Victorien Angban devrait quitter définitivement le club londonien, sauf retournement de situation.

Selon les informations de Goal UK, le club lorrain aurait levé l'option d'achat - non automatique - du jeune milieu de terrain international ivoirien. Metz aurait donc déboursé 6 millions d'euros pour s'attacher les services de ce milieu défensif.

Un transfert record pour le FC Metz ?

Chelsea, qui avait 42 joueurs prêtés cette saison (!), réaliserait donc une affaire non négligeable puisque cette transaction constituerait un transfert record pour le FC Metz, qui a assuré son retour parmi l'élite ce vendredi soir après un succès sur la pelouse du Red Star (1-2).

Victorien Angban avait intégré l'académie du club londonien à l'âge de 18 ans après une pré-formation au Stade d'Abidjan, en . Il a fait 24 apparitions en cette saison, inscrivant un but et distillant deux passes décisives avec le maillot grenat.

Précieux pour son activité et son volume de jeu, ce joueur de 22 ans pourrait être l'une des premières pièces d'un puzzle à constituer pour la saison prochaine à l'étage supérieur, où le FC Metz cherchera à se maintenir. Avant le club français, l'Ivoirien avait déjà fait l'objet de multiples prêts, en , à Saint-Trond et Waasland-Beveren, ainsi qu'en , à Grenade.



Il compte sept sélections avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce qui lui a notamment permis de participer à la 2017. "On attend de voir ce qui va se passer d’ici la fin de la saison et essayer de prendre une bonne décision. Je suis bien à Metz, je suis content d’être ici", avait-il indiqué dans un entretien accordé au Républicain Lorrain, il y a deux mois et demi. En novembre, un peu plus tôt dans la saison, il avait aussi confié dans le quotidien régional qu'il se voyait revenir tenter sa chance à Chelsea, mais qu'il était ouvert à l'idée de rester à Metz. Après une première année réussie, son histoire en ne ferait que commencer...