Metz et Lens assurent, Bordeaux dégringole… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 26e levée de Ligue 1 se sont disputées ce dimanche à partir de 15h. Lens et Metz continuent de s’accrocher au wagon de tête.

Il y a 23 ans, Lens et Metz se disputaient le titre de champion de France. Cette saison, ils n’en sont pas à viser les mêmes hauteurs, mais ils se trouvent également au coude à coude pour une place au soleil. Ce dimanche, ils ont confirmé leur excellente saison en dominant respectivement Dijon et Nice sur le même score de 2 buts à 1. Cet après-midi dominical a aussi vu Nîmes signer un joli succès face à Bordeaux (2-0), tandis que Strasbourg et Angers se sont quittés sur un score de parité (0-0).

Metz et Lens sur leur lancée

Le FC Metz a donc parfaitement célébré la prolongation de contrat de son entraineur Frédéric Antonetti. En terre azuréenne, ils n’ont signé qu’une seule bonne mi-temps, mais cela fut suffisant pour l’emporter. Boubakar Kouyaté et Lamine Gueye ont concrétisé la bonne entame de leur équipe avec des buts marqués. Au retour des vestiaires, Nice a réagi, mais n’a pas pu faire autre chose que réduire le score. Amine Gouiri a porté le score à 1-2. Les dernières minutes ont vu le Gym pousser mais sans résultat. En gagnant, les Grenats gagnent trois places au classement pour se positionner au 6e rang. Nice, pour sa part, recule à la 16e place.

Les Lorrains sont devancés par Lens, qui a fait le boulot à domicile face à Dijon. Seko Fofana a donné l’avantage aux Artésiens dans cette partie. Les Bourguignons sont bien revenus à la marque grâce à Glody Ngonga, mais ils ont encaissé un second dans la foulée de la part de Simon Banza. Réduit à dix après l’expulsion de Kamara (74e), le DFCO n’a pas pu emballer la fin de match. L'équipe de Linarès se dirige tout droit vers la Ligue 2.

L'article continue ci-dessous

Les Crocos dominent les Girondins

Dans le dur depuis quelques matches, Bordeaux n’a fait que confirmer ses difficultés actuelles en perdant à Nîmes. Aux Costières, les Girondins se sont inclinés 2-0 sans que personne ne trouve à y redire. Les Crocos ont parfaitement mérité le succès, en dominant de la tête et des épaules leurs opposants. Birger Meling et Renaud Ripart ont permis aux Gardois d’assurer un 2e succès consécutif. Ils ne sont plus qu’à deux points du barragiste (Nantes).

Le dernier match de 15h mettait aux prises Strasbourg à Angers. Il n’y a rien eu à signaler dans cette empoignade. Les deux équipes se sont totalement neutralisées. Il n’y a eu au total que 5 tirs cadrés en 90 minutes. Le Racing et le SCO restent englués dans le ventre mou du classement.

Pour rappel, en tout début d’après-midi, Montpellier a frappé un joli coup en prenant le meilleur sur le Stade Rennais (2-1). Les Héraultais confirment leur regain de forme.