Metz - Boulaya : "Il est temps d'aller voir plus haut"

Meilleur joueur du FC Metz cette saison, Farid Boulaya ne cache plus son envie de partir relever un plus grand défi, et pourquoi pas à l'étranger.

Farid Boulaya a sans conteste réalisé la meilleure saison de sa carrière cette année en Lorraine, meneur de jeu d'un FC Metz qui s'est un temps pris à rêver d'une qualification européenne. Une belle passe à 28 ans après de beaux espoirs trop souvent déçus ces dernières saisons.

"Je savais que j'étais capable de le faire. Le savoir, c'est bien ; le faire, c'est mieux, sourit d'ailleurs l'intéressé dans une interview accordée à L'Equipe. Avant de tenter d'expliquer ce joli renouveau. J'ai retrouvé un poste qui me convenait mieux où je peux faire le jeu, créer.

"J'ai pris pas mal d'expérience. Le coach Antonetti m'a donné beaucoup de confiance, aussi. On se voyait une fois par semaine ou tous les quinze jours dans son bureau pour préparer les matches.

"Il me disait que j'étais un bon joueur, que je devais me libérer. Il m'a appris à mieux me positionner. Tactiquement, j'ai progressé aussi. Le fait qu'il prenne du temps pour moi donne forcément envie de lui rendre cette confiance. Et j'aime avoir ces responsabilités."

Des responsabilités auxquelles celui qui a inscrit six buts et délivré huit passes décisives cette saison en Ligue 1 ne dirait pas non plus haut, dans un club d'un certain standing. En fin de contrat en 2022 avec Metz, il a d'ailleurs refusé de prolongé son contrat et envisage clairement de partir cet été.

"Soit je restais sur le long terme, et je partais vers une destination exotique vers 32 ans, soit je décidais de voir plus haut, justifie-t-il. À 24, 25 ans, j'aurais sans doute eu un autre raisonnement mais, là, il est temps pour moi d'aller voir plus haut.

"Pourquoi ne pas aller à l'étranger ? Ce serait bien d'aller dans une équipe qui joue l'Europe. Mais ça dépendra surtout du projet. (...) Je veux sentir un projet de club où je progresse. Pourquoi ne pas vivre autre chose aussi ? Mon style de jeu correspond à l'Espagne. Ce serait bien de ne pas rester sur ce qui s'est passé à Gérone.

"L'Angleterre, j'en ai parlé avec Riyad (Mahrez). Il m'a dit que des joueurs avec nos physiques pouvaient s'imposer. Je me sens prêt à relever le défi."