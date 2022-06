Mesut Özil, bientôt du football à l'Esport ?

Un changement de carrière pourrait être envisagé pour l'ancienne star des Gunners.

Selon l'agent de l'ex-international allemand, l'ancienne star d'Arsenal, Mesut Ozil, devrait se reconvertir dans les sports électroniques lorsqu'il raccrochera les crampons. Le milieu de terrain offensif vétéran s'est vite retrouvé sur la touche de son club actuel, Fenerbahçe, et d'éternelles questions se posent quant à son avenir dans le club de Super Lig.

La direction que prendra le joueur de 33 ans après plusieurs saisons malheureuses, qui remontent à la fin de son mandat avec les Gunners, reste incertaine, mais selon l'agent Dr Erkut Sogut, Ozil pourrait devenir professionnel dans le monde des sports électroniques.

Ozil pourrait-il passer du football à l'eSports ?

"Il va se lancer dans les sports électroniques, jouer lui-même et peut-être devenir un athlète de sports électroniques", a déclaré Sogut au sujet de son client dans une interview accordée au Telegraph. "Il est vraiment bon à Fortnite, pour être honnête, et je pense qu'un jour je ne serais pas surpris qu'il participe à des compétitions. Il possède une équipe - M10 Esports - et il a des joueurs. Il a une maison de jeux en Allemagne", a aussi révélé l'agent.

Ozil a-t-il des regrets quant à son départ d'Arsenal ?

L'ancien vainqueur de la Coupe du monde vit une fin de carrière sous le signe de la déception, mais le joueur n'a pas de regrets, selon Sogut. "Non, pas du tout. Il a adoré son passage à Arsenal, mais ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité en tant que joueur. Cela arrive à beaucoup de joueurs. Aubameyang a dû partir lui aussi. C'est le football et c'est aussi le business. Les gens vont et viennent dans votre club", a-t-il confié.

Sur les actions politiques d'Ozil, Sogut a souligné la propre implication ultérieure d'Arsenal dans le mouvement Black Lives Matter et les protestations contre l'invasion russe de l'Ukraine comme des signes de progrès, mais pas sans une trace de frustration sur la façon dont ils ont traité leur ancienne star. "C'était un club qui a toujours été neutre en termes de choses politiques mais ils ne sont plus neutres, n'est-ce pas ? Ils l'ont abandonné".