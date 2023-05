Messi va-t-il rejouer avec le PSG?

Alors que Lionel Messi vient de s'excuser publiquement, l'Argentin verra-t-il sa suspension levée et rejouera-t-il avec le PSG d'ici la fin de saison?

Ce lundi, les joueurs du PSG avaient rendez-vous sur le terrain d'entraînement. Initialement jour de repos, Christophe Galtier et la direction parisienne avaient décidé de finalement convoquer tout le monde sur le petit rectangle vert en punition suite à la défaite honteuse contre Lorient ce week-end. Mais quelle ne fut pas la surprise lorsque le staff s'est rendu compte que Lionel Messi manquait à l'appel. Sans prévenir personne, l'Argentin s'était en effet envolé le matin en direction de l'Arabie Saoudite. Suspendu par son club, la Pulga vient de faire ses excuses publiques à ses équipiers. De quoi le revoir bientôt sur les terrains parisiens?

Des excuses suffisantes pour rejouer avec le PSG?

Ce départ de Lionel Messi n'a rien qu'un coup de tête, il est mûrement réfléchi. Il prend place dans le cadre de son contrat avec l'Arabie Saoudite dont il est l'un des ambassadeurs. Il doit, en ce sens, se rendre ponctuellement à des événements organisés sur place. Une fois arrivé sur place ce lundi, de nombreuses photos promotionnelles de l'Argentin ont d'ailleurs été publiés sur les différents réseaux saoudiens. Du côté de Messi, on explique ce départ forcé par l'impossibilité d'annuler et réorganiser sa visite à une autre date. Mais la raison ne suffit pas pour justifier de filer à l'anglaise de telle manière.

Lorsque l'absence volontaire et imprévue de Lionel Messi filtre dans la presse, tout le monde s'attend alors à une réaction de la part du club parisien. Mais l'institution reste muette. La colère s'empare alors des supporters alors que l'incompréhension chez les spectateurs neutres. Après plusieurs heures d'un long silence pesant, le PSG communique enfin et annonce une amende et une suspension de deux semaines pour son joueur, le privant ainsi de deux journées de championnat. Mais l'Argentin rejouera-t-i vraiment pour Paris?

Ce vendredi, Lionel Messi est enfin sorti du silence en publiant une vidéo d'excuse sur son compte Instagram. Il y dit demander pardon à ses équipiers tout en réaffirmant son impossibilité d'annuler son déplacement. Ces excuses publiques seront-elles toutefois suffisantes pour le voir porter à nouveau le maillot parisien? Pas sûr car si tel est le cas, le PSG pourrait être accusé par ses fans, déjà particulièrement remontés depuis une semaine, de se laisser marcher dessus. Le fait que l'Argentin ne poursuivra pas son aventure parisienne la saison prochaine ne joue pas non plus en cette faveur. Les prochains jours pourraient définitivement sceller cette histoire.