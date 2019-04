Messi "souffre beaucoup" en Argentine selon Sampaoli

L'ancien sélectionneur de Lionel Messi avec l'Albiceleste estime que son pays lui en demande trop et a ciblé la société argentine comme un problème.

Lionel Messi "souffre beaucoup" avec l' parce que la société de son pays "aime détruire les choses plutôt que profiter du succès", a jugé Jorge Sampaoli, l'ancien sélectionneur de la Pulga.



Le numéro 10 a disputé 129 matches avec son pays et a marqué 65 buts (meilleur buteur de l'histoire de la sélection, ndlr), mais attend toujours un premier titre majeur avec son pays.



Messi a déjà admis que certains compatriotes voulaient le "tuer", et Sampaoli pense que les attentes sont beaucoup trop grandes à son égard.



Un entraîneur qui n'a pas réussi à mettre un terme à la course stérile de Messi lors de la 2018. Lors de la conférence "We Are Football 2019 - Coaches and Tactics", Sampaoli a déclaré: "J'ai entraîné le meilleur joueur du monde, je ne sais pas s'il est le meilleur de l'histoire. Il compte maintenant plus de 600 buts en Europe, il a battu tous les records, mais il arrive dans son pays et il est critiqué.





Au-delà de ses capacités, c’est un être humain, les Argentins ont du mal à apprécier Messi comme les fans de Barcelone l’apprécient. Le garçon souffre beaucoup, de ce que j'ai vu, il souffre beaucoup de cette réalité. Il ne peut pas montrer au monde tout ce qu'il est lorsqu'il joue pour l'Argentine. La société [argentine] aime détruire les choses beaucoup plus que de profiter du succès", a estimé Sampaoli.



Sampaoli a été limogé à la suite d'une autre performance frustrante lors d'un tournoi majeur (élimination contre la en 8èmes du Mondial) Lionel Scaloni ayant depuis pris les rênes.



Sampaoli, désormais coach de Santos au , a déclaré à propos de ses relations avec l'Argentine: "Il est presque impossible d'être l'entraîneur d'une équipe sud-américaine, car les meilleurs joueurs de nos équipes sont en Europe et nous ne pouvons leur parler assez longtemps. Nous ne les avons que très peu de temps pour inculquer les valeurs que nous voulons et notre philosophie de jeu."



Messi avait pris une pause après la Coupe du monde 2018, faisant un bref retour lors des matches internationaux de mars avant de subir une défaite 3-1 contre le . Il pourrait avoir l'occasion de gagner un titre majeur avec son pays étant donné que la Copa America se dispute cet été au Brésil.