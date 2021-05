Messi, roi des Pichichis

L'Argentin Leo Messi a encore réalisé un exploit cette saison avec le Barça.

Dans ce qui a été une saison décevante pour Barcelone, Lionel Messi a une fois de plus été une lumière brillante.

Avec 30 buts en Liga , il remportera à nouveau le trophée Pichichi, qui sera le huitième de sa carrière et son cinquième consécutif. Les sept précédents sont survenus en 2009/10 (34 buts), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36), 2019 / 20 (25) et 2020/21 (30), mais celui-ci est plus significatif que tout autre.

Lionel Messi a en effet a réalisé la plus grande séquence consécutive de titres de meilleur buteur parmi les meilleures ligues européennes.

En Liga, Telmo Zarra est le challenger le plus proche de Messi avec six trophées Pichichi. Hugo Sanchez et Alfredo Di Stefano en ont remporté cinq au cours de leurs carrières respectives, et la plus grande séquence consécutive de chacune a été de quatre saisons.

En Allemagne, Gerd Muller a terminé meilleur buteur de la Bundesliga en sept campagnes. En Italie, Gunnar Nordahl en a remporté cinq pour l'AC Milan dans les années 1950.

En France, Jean-Pierre Papin a réalisé cet exploit à cinq reprises pour Marseille, dont quatre en saison de compétition. Le grand buteur d'Arsenal Thierry Henry a été le meilleur buteur de la Premier League à quatre reprises et Ruud Geels a terminé meilleur buteur cinq fois pendant son séjour à l'Ajax et au Sparta Rotterdam.

Désormais, Messi fait face à un été décisif avant la fin de son contrat le 30 juin. Cherchera-t-il de nouveaux horizons ou choisira-t-il de rester à Barcelone et de continuer à écrire l'histoire?