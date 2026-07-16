Messi, roi des buteurs du Mondial 2026… Hakimi devance Salah et Mbappé

La star argentine Lionel Messi a consolidé sa position en tête du classement des joueurs ayant créé le plus d’occasions lors de la Coupe du monde 2026, après la victoire 2-1 contre l’Angleterre en demi-finale mercredi dernier, d’après les données du site spécialisé « Squawka ».

Il totalise désormais 25 occasions créées, devançant ses plus proches rivaux, le Belge Leandro Trossard et le Marocain Achraf Hakimi, crédités de 17 occasions chacun.

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La star égyptienne Mohamed Salah pointe à la quatrième place avec 16 occasions créées, au même titre que les Français Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

L’Anglais Declan Rice pointe à la septième place avec 15 occasions créées, juste devant le Français Michael Oulissi (8e, 14 occasions), son compatriote Désiré Doué (9e, 13 occasions) et le Mexicain Roberto Alvarado (10e, 13 occasions).

Classement des meilleurs créateurs d’occasions de la Coupe du monde 2026 à ce jour :

1. Lionel Messi (Argentine) – 25 occasions

2. Leandro Trossard (Belgique) – 17 occasions

3. Achraf Hakimi (Maroc) – 17 occasions

4. Mohamed Salah (Égypte) – 16 occasions

5. Ousmane Dembélé (France) — 16 occasions

6- Kylian Mbappé (France) — 16 occasions

7- Declan Rice (Angleterre) — 15 occasions

8- Michael Oliisi (France) — 14 occasions

9- Désiré Doué (France) — 13 occasions

10- Roberto Alvarado (Mexique) — 13 occasions



