Messi reste au Barça ? Suarez se prononce

Luis Suarez espère voir Lionel Messi rester à Barcelone, mais l'ancien attaquant des Blaugrana prétend ne pas avoir d'informations.

Dans l'état actuel des choses, Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, est un joueur libre tant qu'il n'a pas prolonger au Barça.

De nouvelles conditions ont été évoquées, mais aucun document n'a été signé, et l'actuelle star de l'Atletico Madrid, Suarez, fait partie de ceux qui attendent une décision future d'un grand de tous les temps.

Suarez, qui a passé six années mémorables aux côtés de Messi au Barça, a déclaré à El Partidazo de COPE qu'il pensait que l'Argentin emblématique devrait rester : "En tant qu'ami et fan, je serais heureux, j'adorerais ça, et je recommanderais qu'il poursuive à Barcelone."

"M'a-t-il dit s'il restait? Pas encore."

Goal a appris en février que le joueur de 33 ans ne prendrait aucune décision sur son avenir avant l'été.

Un titre en Copa del Rey a été glané depuis lors, mais le titre de Liga a été décroché par Suarez et compagnie.

Messi a encore beaucoup à penser, des questions étant posées sur l'avenir de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur alors que les spéculations sur les transferts font rage autour de cibles supposées.

Parmi ceux qui pourraient arriver au Camp Nou, il y a le compatriote de Messi, Sergio Aguero.

L'article continue ci-dessous

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a révélé qu'un transferten Espagne était prévu pour le meilleur buteur de tous les temps des Blues, alors qu'il se préparait également à devenir joueur libre.

La présence d'Aguero pourrait convaincre un collègue international de rester dans son environnement actuel, avec un visage familier toujours l'un des attaquants les plus prolifiques de la planète.

Suarez pense que le Barça devrait aligner plus de puissance de feu. Le joueur de 34 ans a ajouté, concernant le cas Aguero: "Il y a maintenant un nouveau conseil d'administration, d'autres personnes, et ils recherchent un joueur de qualité. De toute évidence, il a une relation avec Leo, mais vous ne pouvez pas nier qu'il est un joueur de qualité et de ce qu'il peut donner à Barcelone. Je soutiens totalement la décision."