Messi reconverti en défenseur ? L'étrange annonce

Messi serait l'un des « meilleurs défenseurs du monde » si l'icône argentine avait choisi de passer sa carrière en défense, affirme Mascherano.

Messi est largement considéré comme le meilleur joueur de tous les temps en raison de ses incroyables performances en tant qu'attaquant. Cependant, son ancien coéquipier à Barcelone et en Argentine Mascherano dit qu'il était incroyable lorsqu'il s'agissait d'éloigner les autres du but.

« Si Messi était défenseur, il serait peut-être l'un des meilleurs défenseurs du monde », a-t-il déclaré dans une interview pour Shoot for Love. « Il est impossible de le dépasser. Parfois, à Barcelone, nous jouions en un contre un et il était impossible de le dépasser.

« Nous n'avions aucune chance contre lui. Parfois, les attaquants savent comment défendre. Leo a très bien défendu. Il était très rapide et quand on essayait de le dribbler, c'était impossible".

Mascherano et Messi ont joué ensemble pendant huit ans à Barcelone et ont joué ensemble pendant 13 ans en équipe nationale. L'ancien milieu de terrain de Liverpool a donné une autre histoire pour résumer la magie du héros de l'Inter Miami.

"A Barcelone, nous avons fait un petit tournoi lors d'une séance d'entraînement avec trois équipes : cinq victoires et vous étiez champion", a-t-il déclaré. "Il a décidé de terminer la séance d'entraînement plus tôt que prévu, il a donc marqué cinq buts pour que l'équipe gagne et la séance d'entraînement s'est terminée".