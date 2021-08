Messi au PSG ? "Je ne suis pas dans le business" affirme Herrera

Le milieu de terrain du PSG aimerait jouer avec Messi mais il assure qu'il n'est au courant de rien sur l'avenir de l'Argentin.

Après la rencontre remportée 2 buts à 1 face à Troyes, Ander Herrera, le milieu du PSG, s'est confié, à chaud au micro de Canal+. Il est revenu sur la possible arrivée de Lionel Messi au PSG.

Sur Lionel Messi au PSG :

« Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas. Hier, je m'entraînais pour préparer le match. Je comprends qu'un joueur comme Messi qui est libre tout le monde parle de lui. Le PSG a un projet très attractif. Je suis un joueur et je ne suis pas dans le business. J'ai toujours dit que c'était le meilleur joueur de l'histoire du football. J'ai beaucoup joué et souffert contre lui en Espagne. Je ne sais pas s'il va jouer ici. Honnêtement, je ne sais pas. »

Sur le match contre Troyes :

« Je me suis bien senti dans ce match, surtout en première mi-temps parce qu'après il y avait de la fatigue. On a fait beaucoup d'entraînements cette semaine et on a accumulé beaucoup de travail dans les jambes.

On va souffrir lors des matches, surtout à l'extérieur, car les équipes jouent contre nous comme si c'était la finale de la Coupe du monde. C'est comme ça et on doit l'accepte. Félicitations à Troyes car ils ont très bien joué.

L'année dernière il y avait des matches comme ça qu'on n'a pas gagnés. Monaco a fait match nul, Lyon aussi, c'est très important pour nous de gagner. »

L'analyse de son match :

« J'essaye d'aider tout le temps, parfois je dois créer des espaces. Mais le football est un sport d'équipe. Aujourd'hui c'était moi mais la prochaine fois ce sera un autre. »