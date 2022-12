Messi président d’Argentine, c’est validé !

Dans un sondage réalisé en Argentine, Lionel Messi aurait de bonnes chances d'être élu président de la République s'il se présentait.

L’heure est encore à la fête en Argentine. Dimanche dernier, l’Albiceleste a conquis la troisième Coupe du monde de football de son histoire (après 1978 et 1986) au terme d’une finale mythique remportée aux tirs au but face à l’équipe de France. Cette victoire a évidemment une saveur particulière pour Lionel Messi puisqu’il s’agissait du seul trophée manquant à son palmarès.Considéré comme un Dieu dans son pays, au même titre que Diego Maradona, le septuple Ballon d’Or a encore un peu plus renforcé son statut de légende en Argentine.

De nombreux Argentins voteraient pour Lionel Messi

À tel point que bon nombre de citoyens argentins seraient prêts à accorder leur confiance à La Pulga d’un point de vue... politique ! Dans les deux jours après la victoire de l’Argentine au Qatar, le cabinet d’étude d’opinion publique Giacobbe Consultores a mené une étude auprès de 2500 personnes en leur demandant si elles seraient prêtes à élire le joueur du Paris Saint-Germain comme président de la République. Forcément biaisés par la récente victoire au Mondial, les résultats de ce sondage tournent largement en la faveur du numéro 10.

Avec 44% de réponses positives, 38% de négatives et 17,5% qui hésitent, l’ancien Barcelonais jouit d’une sacrée cote de popularité, même politiquement. Encore mieux, lorsque le joueur de 35 ans a été présenté aux votants dans une liste aux côtés de 10 autres candidats, il remporte l’élection fictive avec 37% des voix, terminant ainsi devant le député d’extrême droite Javier Milei et l’ancienne présidente Cristina Kirchner. S’il ne sait pas quoi faire après sa carrière de footballeur, Lionel Messi pourra toujours se lancer dans une carrière politique.