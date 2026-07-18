Messi : « Pour moi, c’est fini pour la Coupe du monde 2022. »

Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a exprimé sa fierté pour les exploits accomplis tout au long de sa carrière, à la veille de disputer sa troisième finale de Coupe du monde.

Messi et ses coéquipiers préparent la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, dimanche, avec l’espoir de conquérir un deuxième sacre consécutif.

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Dans des déclarations relayées par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte officiel du réseau social « X », Messi a déclaré : « J’ai vraiment l’impression que ma carrière ressemble à un jeu vidéo. »

Et il a ajouté en souriant : « Lors de la dernière Coupe du monde, quand nous avons remporté le titre, j’ai cru que le jeu était bel et bien terminé. »

Souvent comparé à d’autres stars et légendes de différentes époques, Messi est considéré par nombre d’experts, de critiques et de supporters comme le meilleur joueur de l’histoire du football.



