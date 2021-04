Messi pieds nus pour la bonne cause

Après qu'il a marqué son 644e but pour Barcelone, les chaussures de Lionel Messi qu'il portait pour réaliser l'exploit seront vendues.

Les chaussures que portait Lionel Messi alors qu'il marquait son 644e but pour Barcelone, un record de buts pour un club, ont été mises aux enchères afin de collecter des fonds pour une association caritative.

Initialement, Messi avait fait don des chaussures au Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), mais les,directeurs du musée ont depuis décidé de les vendre aux enchères, les bénéfices étant reversés au Projet Arts et Santé de l'hôpital universitaire Vall Hebron à Barcelone.

"Atteindre le record de 644 buts pour le même club m'a rendu très heureux", a déclaré Messi à propos de la vente aux enchères, "mais le plus important est de pouvoir redonner quelque chose à tous les enfants qui se battent pour leur santé."

Des chaussres vendues une fortune

"Nous espérons que cette vente aux enchères servira à sensibiliser davantage à cette belle initiative et je tiens à remercier tout le monde pour soutenir une cause si importante pour moi."

Le Real Valladolid était l'adversaire de Messi lorsqu'il a marqué son 644e but pour Barcelone à la 65e minute le 22 décembre 2020, dépassant les 643 buts de Pelé qu'il a marqués pour Santos.

"La satisfaction de Christie d'avoir choisi Lionel Messi et le MNAC pour pouvoir organiser cette vente aux enchères caritative", a déclaré la représentante de Christie's en Espagne, Maria Garcia Yelo.

L'article continue ci-dessous

"Cette paire de chaussures de football suscitera un énorme intérêt et attirera des soumissionnaires du monde entier."

Les chaussures Adidas Nemeziz Messi 19.1 sont toutes deux signées par Messi lui-même et ont la personnalisation originale, bien que les inscriptions "Antonela Roccuzzo'' (la femme de Messi) et les dates de naissance de "Thiago, Mateo et Ciro"' (les trois fils de Messi) soient en train de légérement se décoller se décoller.

Ces chaussures seront également accompagnés d'un certificat d'authenticité et devraient rapporter entre 60 000 et 80 000 euros.