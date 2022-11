Messi ne veut pas penser à un huitième de finale face aux Bleus

Le capitaine de l'Argentine, qui fera partie des favoris lors du Mondial, ne veut pas trop se projeter sur la compétition.

Les pronostics vont bon train alors que se profile le coup d'envoi de la Coupe du monde. Et si les équipes savent déjà depuis de longs mois quel seront leurs adversaires lors de la phase de poules, chacun essaie d'imaginer à quoi pourrait ressembler son parcours par la suite.

Parmi les favoris, la France et l'Argentine pourraient ainsi se retrouver face à face dès les huitièmes, si l'une des deux équipes remporte sa poule et l'autre termine deuxième. L'on assisterait alors à un remake du huitième de finale complètement fou de 2018, remporté 4-3 par les Bleus.

Dans une interview accordée à Olé, Lionel Messi refuse cependant de se projeter aussi loin, et veut seulement voir son équipe penser au premier match du tournoi, face à l'Arabie Saoudite.

"Il faut penser au premier match et commencer par une victoire. C'est essentiel de prendre un bon départ, de faire trois sur trois", a-t-il confié.

"Cela vous donne la paix d'esprit pour la suite. Aujourd'hui, nous disons que cela pourrait être ainsi et ainsi et ensuite cela se passe différemment. Lors de la dernière Coupe du monde avant notre départ, nous étions déjà à la première place. Nous étions déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, nous pensions aux croisements et finalement, tout s'est passé différemment."

La Pulga se méfie des scénarios fous et inattendus qui pourraient se produire. "À la Coupe du monde, il se passe toujours des choses que l'on ne peut pas imaginer, qui a priori sont étranges. Nous devons penser au premier match."

La confiance est malgré tout de mise pour l'Albiceleste, qui se verrait bien refaire le coup de 2014 en se hissant jusqu'en finale. Avec une autre issue. "Aujourd'hui, je ressens beaucoup de similitudes entre ce groupe et celui de 2014, poursuit Messi. Je pense que c'est très similaire par rapport au groupe qui a été constitué, à la force du groupe et à la force mentale."