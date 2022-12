Messi, l'option privilégiée pour son avenir

La presse espagnole s'attarde cette semaine sur l'avenir à court terme de Lionel Messi.

Si la Coupe du monde phagocyte l'actualité de Lionel Messi, l'international argentin doit également songer à son avenir en club. Ces derniers mois, Messi a souvent répété qu'il communiquerait publiquement sur le sujet une fois l'aventure au Qatar terminée. La décision de la Pulga devrait donc être connu dans les jours à venir. Pour le moment, une tendance se dessinerait.



Messi prêt à rempiler au PSG ?



Après une première année difficile au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a retrouvé tout son éclat pour sa seconde saison dans la capitale. Souriant, impliqué, décisif, le septuple Ballon d'Or clame son bien-être en France. Et si son contrat actuel expire en juin prochain, la possibilité de le voir prolonger ce bail commence à prendre de l'épaisseur.



Selon les informations de la Cadena Ser, Messi et sa famille se plairaient dans la capitale. Ce critère serait déterminant dans l'hypothèse de le voir signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce serait, en tout cas, la volonté première des dirigeants qataris.



Comme Luis Campos l'a répété à plusieurs reprises, la direction parisienne est très satisfaite du rendement et du comportement de l'ancien numéro 10 du FC Barcelone. Les décideurs du Paris Saint-Germain auraient fait de la prolongation de Lionel Messi l'un des grands enjeux des mois à venir. Le dossier serait au stade des discussions, et pourrait se décanter rapidement.



Alors que son nom reste éternellement lié à Barcelone, où l'hypothèse d'un comeback revient en boucle, Lionel Messi fait aussi l'objet d'un intérêt prononcé de l'Inter Miami, la franchise américaine de David Beckham. Aucune option n'est à exclure, mais la tendance d'un nouveau bail à Paris se dessine.