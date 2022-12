Messi, l'Argentine, son rôle... Ousmane Dembélé se confie à deux jours de la finale

Le feu follet tricolore s'est présenté en conférence de presse alors que la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine approche.

L'odeur de la finale de Coupe du monde, la deuxième consécutive pour l'équipe de France, commence à se faire sentir. A deux jours du choc, Ousmane Dembélé était présent en conférence de presse ce vendredi pour aborder l'actualité des Bleus.

"Messi m'a beaucoup apporté"

L'ailier du Barça a notamment été longuement interrogé sur l'Argentine et son coéquipier en club, un certain Lionel Messi.

"J'ai passé quatre belles années à Barcelone avec lui. C'est un joueur exceptionnel. L'un des joueurs qui m'a fait aimer le Barça avec Iniesta", a-t-il confié.

"Dans le vestiaire c'est quelqu'un de simple, il aide les jeunes. Il m'a beaucoup apporté. C'est difficile de le contrer et on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons possibles."

Forcément, les Tricolores auront en tête de lui barrer la route vers ce sacre mondial après lequel il court pour écrire l'histoire : "On est l'équipe de France en finale de la Coupe du monde. On se bat pour notre équipe, notre pays.

"Tous les joueurs et les Français veulent gagner la Coupe du monde et rapporter une troisième étoile. Ce serait bien pour sa carrière que Messi gagne la Coupe du monde mais nous aussi on veut gagner la Coupe du monde", appuie Dembouz.

"En 2018, il y avait plus de fous dans l'équipe"



L'attaquant français a également répondu à des questions sur son rôle au sein de l'équipe, et les différences avec l'épopée de 2018.



"Je pense que je peux faire mieux surtout sur l'aspect offensif. Parfois, l'équipe est plus importante. Je me dis que c'est pour l'équipe quand j'aide Jules ou Antoine à défendre. Il manque peut-être un petit but mais il reste un match. On va voir", assure-t-il.



"2018, il y avait plus de fous dans l'équipe. Il y a une très belle ambiance en 2022 aussi mais ce n'est pas comparable.

"Pas encore de rêve. Plus de calme et plus d'expérience. On veut bien préparer cette finale. Cela va être un grand jour, on est prêt pour ce coimbat face un adversaire difficile. L'Argentine est meilleure qu'en 2018."