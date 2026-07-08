Messi explique pourquoi il a pleuré après la victoire contre l'Égypte

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a expliqué pourquoi il avait pleuré après la victoire face à l’Égypte mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’Argentine a arraché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde dans un scénario dramatique, après avoir comblé un retard de deux buts face à l’Égypte et inscrit trois réalisations dans les dernières minutes.

L’attaquant de l’Inter Miami avait pourtant manqué un penalty en première période, repoussé par le gardien égyptien Mostafa Shobeir, avant de participer activement au renversement de situation en délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score et en transformant le deuxième but.

Après cette victoire arrachée dans les ultimes minutes, Messi a fondu en larmes. Interrogé sur les raisons de son émotion, il a expliqué : « J’ai ressenti une grande frustration et une grande angoisse d’avoir encore raté ce penalty. »

« Si j’avais réussi à le marquer à ce moment-là, cela aurait changé le cours du match », a-t-il ajouté, selon Mundo Deportivo.

« J’ai ressenti un soulagement après l’égalisation. Nous jouions bien ; au-delà de l’aspect personnel, nous nous sommes créés des occasions franches, mais le gardien a réalisé des arrêts d’une habileté incroyable. »

L’Argentine a de nouveau franchi l’obstacle égyptien, dans un scénario très semblable à celui vécu face au Cap-Vert en seizièmes. À ce sujet, Messi a confié : « Cela montre notre fierté et notre détermination, et j’en suis très fier. »

Il conclut : « Ce renversement a été très émouvant ; nous avons encore beaucoup souffert, mais c’est l’ambiance de la Coupe du monde, où chaque match se joue ainsi. »

Prochaine étape : un quart de finale face à la Suisse, programmé dimanche matin.