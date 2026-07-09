Messi établit une série de records lors de la Coupe du monde 2026

Lionel Messi réalise un parcours exceptionnel lors de la Coupe du monde 2026, où il a mené l'équipe d'Argentine jusqu'aux quarts de finale, enrichissant son palmarès d'une nouvelle série de records.

Selon Opta, il est le premier joueur (depuis la collecte des données en 1966) à atteindre, lors d’une même édition, au moins 10 occasions créées, 10 dribbles réussis, réussir au moins 10 passes en profondeur et provoquer au moins 10 fautes.

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À ce jour, le capitaine argentin a créé 15 occasions, réussi 10 dribbles, délivré 11 passes en profondeur et obtenu 13 fautes, signant ainsi un exploit sans précédent dans l’histoire de la compétition depuis que ces données sont collectées.

Il a joué un rôle décisif dans la qualification de l’Argentine pour les quarts de finale, offrant une passe décisive et inscrivant un but lors de la victoire 3-2 face à l’Égypte en huitièmes, ouvrant ainsi la voie d’un affrontement avec la Suisse.

«La Pulga» occupe actuellement la tête du classement des buteurs avec 8 réalisations, à une longueur de Kylian Mbappé (France) et d’Erling Haaland (Norvège), et à deux unités de Harry Kane (Angleterre).



