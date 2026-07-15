La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, disputée ce mercredi soir, a pris une dimension historique pour les deux stars Lionel Messi et Harry Kane.

À 39 ans et 21 jours, le capitaine argentin est devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer une demi-finale de Coupe du monde, selon le site de statistiques « Squawka », enrichissant ainsi un palmarès déjà exceptionnel.

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De son côté, le capitaine anglais Harry Kane a consolidé son statut parmi les légendes des « Trois Lions » en disputant son 121e match international, ce qui lui permet de prendre seul la deuxième place du classement des joueurs ayant porté le maillot de l’Angleterre, devant Wayne Rooney (120 matchs).

Seul le légendaire gardien Peter Shilton, détenteur du record avec 125 sélections, devance actuellement la star du Bayern Munich, selon le site de statistiques « Opta ».

L’Angleterre avait auparavant éliminé la Norvège (2-1) en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, tandis que l’Argentine s’était imposée face à la Suisse (3-1).

Dans l’autre rencontre de ce tour, l’Espagne a dominé la finaliste de la Coupe du monde 2022, la France, sur le score de 2-0, et s’est ainsi qualifiée pour la première place en finale.