Messi et Suarez égalent un record détenu par Ronaldo

Messi et Suarez ont brillé en sélection jeudi soir. Buteurs, ils ont égalé un record détenu par l'unique Ronaldo.

Lionel Messi et Luis Suarez ont tous les deux trouvé le chemin des filets, jeudi soir, pour égaler le record du nombre de buts marqués pour une équipe nationale sud-américaine lors de matches de compétition. Un record qui était jusque-là détenu par le seul et unique attaquant brésilien Ronaldo.

Une histoire de pénaltys pour Messi et Suarez

En effet, tous les trois ont ainsi marqué à 39 reprises dans de tels matchs, Suarez étant le premier à égaler ce record de la légende brésilienne grâce à un penalty inscrit en première mi-temps lors d'une victoire contre le (2-1). Son ancien coéquipier au Barça, Lionel Messi, a ensuite fait de même, lui aussi d'un pénalty marqué contre l'Équateur (1-0).

Pourtant, Messi a eu du mal à se créer des occasions contre une équipe équatorienne têtue, mais la délivrance est arrivée lorsqu'il a converti le penalty de l' à la 13e minute. Le déroulement des évènements a été similaire pour Suarez contre le Chili, dont le pénalty a été le seul tir cadré en 90 minutes par l'Uruguayen.

Peu importe la manière, Lionel Messi et Luis Suarez ont donc gravé encore un peu plus leur nom dans l'histoire de leurs sélections respectives, mais aussi et surtout du football sud-américain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir égalé Ronaldo, ils ont désormais de grandes chances d'améliorer son record à l'avenir...