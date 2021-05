Messi et son anecdote étonnante sur sa barbe

Leo Messi a fait quelques révélations personnelles ans des propos relayés par Marca.

Une saison sans soulever ni Liga ni la Ligue des champions est généralement considérée comme un échec pour Barcelone, mais Messi estime que le triomphe de la Copa del Rey avait beaucoup de mérite.

"La vérité est que la récente Copa del Rey était spéciale en raison de la période dans laquelle nous étions, le club a passé quelques années difficiles en raison de résultats et de titres différents", a-t-il déclaré.

"Parce que c'est un très jeune vestiaire, avec beaucoup de monde et de nouvelles personnes, et cette Copa del Rey pour le vestiaire a été un tournant, et qui est très important."

Messi est souvent le premier joueur à être invité à échanger des maillots après les matchs, mais il regrette de ne pas l'avoir fait plus avec certaines superstars quand il était plus jeune.

L'article continue ci-dessous

"Je regrette de ne pas avoir demandé de maillots à des joueurs que j'ai affrontés quand j'étais plus jeune. Comme [le Brésilien] Ronaldo, Roberto Carlos ... des joueurs que j'ai affrontés et aujourd'hui je dis que j'aurais aimé avoir leur maillot."

Mais surtout, Leo Messi a expliqué son amour pour la barbe, lui qui ne rase plus de près depuis quelques années. Le joueur argentin affirme que c'est lié à un deal de sponsoring avec une marque de rasoirs et d'hygiène masculine.

"Je me rasais depuis longtemps", a déclaré Messi. «J'étais avec Gillette et ils m'ont dit de me raser. Alors, quand je n'étais plus avec eux, j'ai décidé de ne pas me raser. Je pense que c'était en 2016 à la Copa America aux États-Unis. Il y avait beaucoup de barbus. C'est la même chose avec mes cheveux. Ils ont été longs ou courts."