Messi est libre de s'engager où il veut

C'est officiel, à six mois de sa fin de contrat à Barcelone, le sextuple Ballon d'Or peut négocier avec d'autres clubs à compter de ce vendredi.

Le désir de Messi de quitter le club dans lequel il est depuis l'âge de 13 ans était la grande saga de l'été, mais il a choisi de ne pas mettre l'affaire en justice pour une clause de son contrat disant qu'il pouvait partir gratuitement et non pour sa libération de 700 millions d'euros.

(et l'ancien entraîneur du Barça Pep Guardiola) l'ont donc raté l'été dernier, mais il peut encore signer à City en 2021 lorsque son contrat expirera.

Il aura 34 ans mais il est toujours un joueur de classe mondiale, donc son retour dans le club argentin des Newell's Old Boys avant sa retraite ne semble pas à l'ordre du jour.

La récente interview de Leo Messi avec le journaliste Jordi Évole a couvert beaucoup de sujet et pendant la discussion, la superstar de Barcelone a exprimé son intérêt d'évoluer dans la Major League Soccer un jour.

La pourrait s'avérer une destination souhaitable pour Messi alors qu'il entre dans le crépuscule de sa carrière.

En raison de la pandémie de coronavirus, seules quelques équipes de la Major League Soccer pourraient prendre en charge le coût du transfert de Messi. L'un d'entre eux est le New York City F.C., en raison de son affiliation avec Manchester City, et l'autre est l'Inter Miami.

L'article continue ci-dessous

David Beckham a déjà démontré qu'il avait le poids financier nécessaire pour amener de grands noms: Gonzalo Higuaín et Blaise Matuidi ont rejoint récemment le club de Floride et Messi pourrait être le prochain dans un proche avenir, d'après une indiscrétion de AS.

«J'ai toujours été intrigué par le fait de vivre aux États-Unis et de jouer dans la Major League Soccer. Je veux faire l'expérience de ce championnat et vivre aux États-Unis, mais pour être honnête, je ne sais pas si cela arrivera parce que je ne parle pas de l'année prochaine », avait déclaré Messi lors de l'entretien avec Évole. Affaire à suivre.