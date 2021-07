"Messi est le principal candidat au trophée"

Avec sa victoire en Copa America avec l’Argentine, Lionel Messi mérite de gagner le Ballon d’Or d’après Koeman.

On pourrait dire que Ronald Koeman fait preuve de chauvinisme mais dans les faits, non. On vous l’accorde si Lionel Messi n’est plus contractuellement un joueur du FC Barcelone, ce n’est plus qu’une question de jours pour qu’il le redevienne comme Goal l’a précisé.

Actuellement en vacances en famille après une saison compliquée aussi bien contractuellement que collectivement, la « Pulga » a finalement réussi ce qu’elle n’était encore jamais arrivée à faire de ses débuts en professionnels : remporter un titre avec la sélection argentine.

S’il n’a gagné que la Copa del Rey avec le Barça, Messi était clairement en mission avec l’Albiceleste pour décrocher cette Copa America qui le fuit depuis des années. Les images de célébrations au coup de sifflet final du choc contre le Brésil sont là pour en attester.

Remporter un trophée avec son pays était certainement ce qui tenait le plus à coeur du capitaine barcelonais après avoir tout gagner en club. C’est désormais chose faite et ce succès continental pourrait bien avoir des répercussions individuelles.

En effet, pour Ronald Koeman, cette victoire couplée au titre de meilleur buteur et passeur de la compétition font de Messi le favori numéro un pour décrocher un nouveau Ballon d’Or, potentiellement le septième de sa carrière.

"Messi est très important dans le jeu de l'équipe. Il est le capitaine et il est un exemple. Son efficacité la saison passée a été énorme après un début d'année difficile en raison de sa situation, mais il a montré une fois de plus qu'il est le meilleur joueur du monde", a déclaré son futur ancien coach sur BarçaTV.

"Sa victoire en Copa America est très importante à ses yeux car je sais à quel point il était impatient de remporter cette coupe après quelques années sans gagner avec son équipe. Il est le principal candidat au Ballon d'Or pour la grande saison qu'il a connue et aussi pour sa victoire en finale de Copa América."

Avec l’Italie vainqueur de l’Euro et Chelsea en Ligue des Champions et donc des collectifs avant des individualités, il est vrai que Lionel Messi a accru ses chances de victoire avec cette Copa America en plus dans sa vitrine.