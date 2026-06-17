Messi éclipsé l’histoire de l’Algérie en Coupe du monde et asséné un coup sans précédent aux « Guerriers »

La légende Lionel Messi a guidé l’Argentine vers une large victoire (3-0) face à l’Algérie ce mercredi matin (heure de Greenwich), lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Ironie du sort, Messi porte ainsi son total à 16 buts en Coupe du monde, égalant le record de l’ancienne star allemande Miroslav Klose et dépassant à lui seul le nombre total de buts marqués par l’équipe d’Algérie depuis le début de la compétition (13), selon le site français « stats foot ».









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L’Argentin est par ailleurs le premier joueur à inscrire un triplé contre les Verts en match officiel depuis le Nigérian Obafemi Martins, lors des qualifications pour la Coupe du monde en septembre 2005.

L’Argentin a par ailleurs réussi un exploit inédit : jamais aucun joueur n’avait réalisé un « hat-trick » contre les Verts lors d’une grande compétition internationale, qu’il s’agisse de la Coupe d’Afrique des nations ou de la Coupe du monde.

Ce succès consolide la domination de l’Albiceleste sur les sélections africaines en Coupe du monde : l’Argentine a désormais remporté sept victoires d’affilée face au continent africain dans l’épreuve.

Les deux sélections figurent dans le groupe J de la Coupe du monde 2026, en compagnie de l’Autriche et de la Jordanie.