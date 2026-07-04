Messi devance Mbappé et Kane dans la course au titre de joueur le plus influent de la Coupe du monde

La star argentine Lionel Messi occupe actuellement la tête du classement des meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2026, alors que la compétition entre dans sa phase décisive avec les 16 derniers matchs : 8 huitièmes de finale, 4 quarts de finale, 2 demi-finales, la finale et la rencontre pour la troisième place, soit un programme record de 104 matchs pour cette édition, dont 88 ont déjà été disputés.

Selon le journal espagnol « Marca », le capitaine de l’équipe d’Argentine et actuel meilleur buteur du tournoi domine le classement « Power Ranking », qui évalue les performances des joueurs match par match et action par action après 88 rencontres disputées.

La star de l’Inter Miami a porté son total à 7 buts, prenant ainsi la tête du classement des buteurs devant le Français Kylian Mbappé (6 buts) et le duo Harry Kane et Erling Haaland (5 buts chacun).

Il est par ailleurs devenu le premier joueur à atteindre les 20 buts en Coupe du monde, après avoir disputé un record de 30 matchs. Sa moyenne s’élève à 35,56 points, notamment grâce à sa performance contre le Cap-Vert, où il a marqué et offert la passe décisive sur corner pour le troisième but, s’imposant comme le meilleur joueur de l’Albiceleste.

Deux autres stars européennes complètent le podium : le Français Kylian Mbappé pointe à la deuxième place avec 34,14 points, porté par ses six buts inscrits au sein de l’attaque la plus redoutable du tournoi, celle des Bleus, suivi de l’Anglais Harry Kane (33,49 points), auteur d’un travail quasi solitaire qui a permis à l’Angleterre de se qualifier aux dépens du Congo et d’éviter une fête gâchée pour les Three Lions.

Juste derrière ce podium, le milieu espagnol Rodri (32,41 points) et l’attaquant Mikel Oyarzabal (31,81 points) pointent aux quatrième et cinquième places, se positionnant comme les meilleurs Ibériques du classement. suivis du talentueux Canadien Stephen Eustaquio, du lauréat du Ballon d’Or Ousmane Dembélé, de Vinicius Junior, qui guide la Seleção sous l’égide de Carlo Ancelotti, ainsi que du Mexicain Roberto Alvarado et du Belge Youri Tielemans.

Côté gardiens, le Paraguayen Orlando Gil domine le classement avec 29,88 points grâce à 19 arrêts, tandis que l’Espagnol Unai Simón pointe seulement à la 11e place, ayant effectué seulement 4 interventions.

En défense, le Brésilien Gabriel mène la ligne arrière avec 29,64 points, devançant de justesse Aymeric Laporte (29,51 points). Rodri se distingue au milieu avec 32,41 points, tandis que l’attaque est animée par le trio Messi, Mbappé et Kane.

Au sein de la sélection espagnole, le trio Rodri-Laporte-Pedri dicte le tempo des Matadors en défense et au milieu, tandis que l’attaquant Mikel Oyarzabal pointe à la quatrième place, juste devant le jeune Lamine Yamal.