Messi de retour au Barça ? Xavi donne son avis

Xavi, le coach du Barça, a été questionné ce lundi en conférence de presse à propos d’un potentiel retour de Messi au Nou Camp.

Le come-back de Lionel Messi dans son ancien club du FC Barcelone continue à être évoqué avec insistance. Le contrat de l’Argentin expirant à la fin de la saison et vu qu’il tarde à trancher pour son futur, les spéculations vont bon train concernant l’identité du club où il jouera la saison prochaine. Et un retour au Barça émerge clairement comme une possibilité.

Ce lundi, le sujet en question s’est invité à la conférence de presse de Xavi juste avant un match de Ligue des Champions. Ce dernier a souvent exprimé son envie de voir La Pulga revenir dans son ancienne maison. Inévitablement, il a donc dû livrer son avis sur un éventuel come-back de l’enfant prodige.

Xavi ne ferme pas la porte à un retour de Messi

"On verra ce qui se passera. Je lui souhaite le meilleur, c'est mon ami, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Ce n'est pas non plus lui rendre service. Qu'il prenne du plaisir à Paris et on verra", a-t-il confié.

Il se murmure que Messi ne prendra aucune décision quant à son futur avant l’épilogue de la prochaine Coupe du Monde. Sa volonté est de rester concentré sur cet évènement.

Pour rappel, Messi a quitté Barcelone en 2021 au bout de 16 années passées en équipe première. Pour des raisons économiques, la direction blaugrana a été incapable de prolonger son contrat.