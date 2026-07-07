Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Messi classe la Coupe du monde 2026 parmi les pires depuis 1966

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Messi
Argentine
Égypte
É.-U.

L'arrêt de Shobair sur le tir de Messi aggrave une crise historique en Coupe du monde

Mustafa Shubair, le gardien de l’équipe d’Égypte, a poursuivi son festival d’arrêts lors de la Coupe du monde U-17, en cours aux États-Unis, au Mexique et au Canada, inscrivant au passage un record personnel dans la compétition.

Les Pharaons ont ouvert le score à la 15e minute : bien servi par Mroan Atia, Yasser Ibrahim a jailli pour placer une tête puissante dans les filets.

Les Pharaons ont ouvert le score à la 15^e minute : Yasser Ibrahim a repris de la tête un centre précis de Marwan Attia, expédiant le ballon au fond des filets.

L’Argentine a failli égaliser dès la 21e minute, obtenant un penalty après une faute de Haitham Hassan sur Nicolás Tagliafico.

Messi s’élance et frappe à gauche, mais le portier des Pharaons repousse la tentative. C’est déjà son deuxième penalty arrêté dans ce Mondial.

Selon les données d’Opta, en incluant les tirs au but, seuls 32 des 49 penalties ont été convertis lors de la Coupe du monde 2026, soit un taux de réussite de 65,3 %, le plus faible enregistré depuis 1966.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google