Messi classe la Coupe du monde 2026 parmi les pires depuis 1966

Mustafa Shubair, le gardien de l’équipe d’Égypte, a poursuivi son festival d’arrêts lors de la Coupe du monde U-17, en cours aux États-Unis, au Mexique et au Canada, inscrivant au passage un record personnel dans la compétition.

Les Pharaons ont ouvert le score à la 15e minute : bien servi par Mroan Atia, Yasser Ibrahim a jailli pour placer une tête puissante dans les filets.

Les Pharaons ont ouvert le score à la 15^e minute : Yasser Ibrahim a repris de la tête un centre précis de Marwan Attia, expédiant le ballon au fond des filets.

L’Argentine a failli égaliser dès la 21e minute, obtenant un penalty après une faute de Haitham Hassan sur Nicolás Tagliafico.

Messi s’élance et frappe à gauche, mais le portier des Pharaons repousse la tentative. C’est déjà son deuxième penalty arrêté dans ce Mondial.

Selon les données d’Opta, en incluant les tirs au but, seuls 32 des 49 penalties ont été convertis lors de la Coupe du monde 2026, soit un taux de réussite de 65,3 %, le plus faible enregistré depuis 1966.