Ancien défenseur du PSG, David Luiz a déjà croisé la route de Messi et en fait encore des cauchemar selon ses dires.

On a beau avoir gagné une Ligue des Champions, des Ligue Europa, plusieurs titres en Premier League et en Ligue 1 et ne plus avoir de travail. C’est ce qui arrive actuellement à David Luiz. En fin de contrat avec Arsenal, le défenseur brésilien a préféré ne pas prolonger l’aventure, en accord avec les Gunners.

"Nous avons tous les deux décidé de nous séparer, dit-il au Daily Mail. Je suis venu pendant deux ans et le but était de gagner quelque chose, ce que j'ai fait (la FA Cup et le Community Shield)."

"Maintenant, je pense que le club a un projet différent sur le long terme. Ils ont des idées différentes. Mon idée est de gagner, gagner, gagner le plus tôt possible."

Avant de penser à gagner, il faudra pour ça trouver un club. Continuant de se préparer physiquement chez lui au Brésil, David Luiz estime ne pas être cramé pour le haut niveau. A 34 ans, il attend juste la bonne offre. Pisté par l’OM et du côté du Golfe, l’ancien du PSG n’a pas trouvé chaussure à son pied.

"Ce sera comme avant – un club avec de l'ambition. Les offres jusqu'à présent, elles n'ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un niveau élevé. Ce sera peut-être en Premier League."

"Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour des titres."

"Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C'est pourquoi j'ai toujours joué au football, et pourquoi je joue encore. Je veux me sentir vivant."

Critiqué depuis ses débuts en Europe pour être un défenseur qui prend des risques et parfois maladroit défensivement, David Luiz s’est malgré tout constitué un joli palmarès et s’est frotté aux meilleurs que ce soit à Benfica, à Chelsea ou encore au PSG.

Le double champion de France (2015, 2016) a d’ailleurs suivi l’actualité récente du club parisien, avec la signature de Lionel Messi. Un joueur que le Brésilien a souvent eu l’occasion de croiser avec le PSG, sans vraiment de succès.

"Messi est un cauchemar, il vaut mieux ne pas jouer contre lui !" , explique-t-il, lui qui l'a affronté à quatre reprises en 2014-2015 avec le PSG en Ligue des champions (pour trois défaites et une seule victoire). Les défenseurs de Ligue 1 sont prévenus mais pas sûr qu’ils avaient vraiment besoin de David Luiz pour le savoir.