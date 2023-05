Cette semaine a été marquée par la sanction du Paris Saint-Germain infligée à Lionel Messi. Une affaire évidemment très commentée dans le vestiaire.

Suspendu deux semaines pour avoir effectué un déplacement en Arabie saoudite sans l'accord du Paris Saint-Germain, Lionel Messi se dirige vers la fin de son aventure dans la capitale. Correspondant du PSG pour le journal L'Equipe, Loïc Tanzi a expliqué comment les autres joueurs de l'effectif avaient réagi à cet épisode.



"Une phase d'incompréhension"





"Lundi matin, quand Lionel Messi ne s'est pas présenté à l'entraînement, il y a eu une phase d'incompréhension, a souligné le journaliste. Beaucoup se sont demandés comment le club avait-il pu accepter de le laisser partir en pleine semaine à 6000km. C'était avant que l'on sache que personne n'avait donné un accord. Depuis, c'est plutôt le sentiment que la direction a eu raison de sanctionner le joueur. Pour les cadres, c'est un message important et plutôt rassurant envoyé. Mais attention, ils ne vont plus avoir le droit à l'erreur non plus."



Le journaliste affirme par ailleurs que cette affaire ne serait pas de nature à pousser Kylian Mbappé vers un départ. "Kylian Mbappé réclame à juste titre depuis plusieurs mois de voir un club fort, une équipe soudée, et des joueurs qui ont envie de jouer pour le PSG. La décision du club ne peut que bien être acceptée par l'un des vice-capitaines. Mbappé est encore sous contrat jusqu'en 2024. Comme chaque saison, il va attendre de voir comment se développe le projet du club, mais pour l'instant, il est encore là", a-t-il conclu.