Messi bat son propre record face à l'Égypte

Lionel Messi a ajouté deux nouveaux exploits historiques à son palmarès déjà impressionnant, après avoir mené l'équipe d'Argentine à une victoire palpitante contre l'Égypte (3-2), mardi dernier, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qualifiant ainsi le tenant du titre pour les quarts de finale.

Le capitaine argentin a été l’un des grands artisans de ce retournement de situation : il a d’abord servi la passe décisive qui a réduit l’écart, avant que Enzo Fernández n’inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel. L’équipe du tango a ainsi transformé un retard de deux buts en une victoire dramatique, malgré un penalty manqué par Messi au cours de la rencontre.

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Grâce à son but contre l’Égypte, Messi porte son total à 8 réalisations dans la Coupe du monde 2026, devenant ainsi le joueur de 30 ans ou plus ayant marqué le plus de buts lors d’une même édition, dépassant son précédent record de 7 buts inscrits en 2022. d’après les données d’Opta.

À lui seul, il a marqué 8 des 17 buts inscrits par des joueurs de 38 ans ou plus dans l’histoire de la Coupe du monde, soit 47 % du total.

«La Pulga» espère désormais poursuivre son écriture de l’histoire lorsqu’il mènera l’Argentine face à la Suisse en quarts de finale, avec pour objectif de faire un pas de plus vers la reconquête du titre mondial.



