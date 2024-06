Messi balance sur un ancien coéquipier au PSG

Lionel Messi s'est confié sur ses confrontations avec Sergio Ramos lors des Clasicos de Barcelone et du Real Madrid.

Ramos et Messi se sont régulièrement affrontés au sommet de leur art lors de certains des matchs les plus serrés entre les deux clubs de mémoire récente.

Bien qu'ils aient fini par devenir coéquipiers au Paris Saint-Germain, la rivalité est restée d'actualité, avant que Messi ne rejoigne l'Inter de Miami l'été dernier.

Ramos a confirmé sa décision de quitter le FC Séville sur la base d'un transfert libre et il évaluera ses options avant de décider de la suite de sa carrière.

Lors d'une interview avec son neveu Tomas Messi, alors qu'il participait à la Copa América avec l'Argentine, Messi s'est souvenu de ses combats avec Ramos.

"J'ai beaucoup combattu avec Sergio Ramos. C'est le joueur avec lequel je me suis le plus fâché. Plus tard, à Paris, nous avons été coéquipiers, mais dans le Clasico, nous nous sommes toujours battus", selon Diario AS.

Messi et l'Argentine ont pour objectif de défendre leur titre de Copa América cet été et de remporter un troisième trophée majeur d'affilée, alors que le tournoi débutera le 21 juin contre le Canada.