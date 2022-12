Messi au coeur d'une grosse polémique : il brise le silence !

Malgré la satisfaction de la qualification de l'Argentine, Lionel Messi a fait l'objet d'une vaste controverse, cette semaine. Explications.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Lionel Messi "marcher" sur un maillot d'un de ses adversaires, après le match de l'Argentine contre le Mexique (victoire 2-0 de l'Albiceleste). Certains observateurs ont perçu ce geste de la Pulga comme un manque de respect. C'est le cas du boxeur mexicain Canelo Alvarez.

"Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ?", s'était insurgé le sportif, véritable star dans son pays. "Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas. Tout comme je respecte l'Argentine, vous devez respecter le Mexique ! Je ne parle pas du pays, je parle de Messi à cause de ce qu'il a fait. Laisser le maillot du Mexique par terre est déjà en soi une insulte".

Messi prend la parole et s'explique

Il n'en a pas fallu davantage pour que certaines voix s'élèvent afin de défendre Messi, à l'instar de Sergio Agüero. "Monsieur Canelo, ne cherchez pas d'excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas ce qu'il se passe dans un vestiaire de football. Les maillots sont toujours sur le sol après la fin des matchs à cause de la sueur et si vous regardez bien, il fait le mouvement pour retirer sa chaussure et le touche accidentellement. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne comprenez pas non plus comment fonctionne un vestiaire ou ce qui se passe après un match. TOUS les t-shirts, même ceux que nous portons nous-mêmes, vont par terre et sont ensuite lavés".

C'était avant que Lionel Messi prenne la parole. Devant la presse, le septuple Ballon d'Or a assuré qu'il s'agissait d'un quiproquo. "C'était un malentendu", a expliqué Messi. "Ceux qui me connaissent savent que je ne manque de respect à personne. Ce sont des choses qui se passent dans les vestiaires après le match. Je n'ai pas à demander pardon parce que je n'ai pas manqué de respect au peuple mexicain ou au maillot." Fin de l'histoire.