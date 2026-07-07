Messi après la remontada face à l’Égypte : « L’Argentine ne lâche jamais »

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe avant de battre l’Égypte (3-2) mardi soir, tout en se réjouissant de cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Menés 2-0 jusqu’à la 79^e minute, les Argentins ont renversé la vapeur en inscrivant trois buts consécutifs pour s’imposer de manière spectaculaire face aux Pharaons.

Messi a d’abord délivré la passe décisive pour l’ouverture du score, avant de marquer lui-même le deuxième but. La rencontre a été marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées, notamment la validation du troisième but argentin et l’annulation d’une réalisation égyptienne en début de seconde période, sources de vives protestations côté pharaonique.

Dans la zone mixte, Messi a confié : « Je suis heureux de notre qualification, surtout de la manière dont nous l’avons obtenue. La situation était très difficile à 0-2, et c’est très émouvant d’avoir renversé la vapeur. »

Il a ajouté, selon le site français « Foot Mercato » : « Nous avons beaucoup souffert, mais c’est la Coupe du monde, et la compétition y est très rude. Cette victoire a été un soulagement pour tout le monde, compte tenu du déroulement du match. »

La star américaine de l’Inter Miami a ajouté : « Ce n’est pas facile de remonter un retard de 0-2, mais cette équipe n’abandonne jamais. »

Il a ajouté : « Nous avons eu de la chance que Koti (Romeo) marque tôt en seconde période (à la 79^e minute), ce qui nous a laissé un peu de temps supplémentaire. »

Il a conclu : « Ce que l’équipe a accompli aujourd’hui est incroyable. Je suis très heureux que les supporters continuent de célébrer cette qualification et ce que nous accomplissons. »

L’Argentine affrontera en quart de finale le vainqueur de la rencontre entre la Colombie et la Suisse, dernier match des huitièmes de finale.



