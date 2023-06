Messi a-t-il marqué le PSG? Thierry Henry tranche

Alors que le PSG vient d'annoncer le départ de Lionel Messi, Thierry Henry a été interrogé sur l'impact de l'Argentin à Paris. Explications.

Ce samedi, à quelques heures de la dernière rencontre de la saison contre Clermont, le PSG a annoncé le départ de Lionel Messi à l'issue de la saison, une officialisation qui ne faisait plus de doutes ces dernières semaines. Cela reste toutefois l'heure du bilan et Thierry Henry a été invité à donner son avis sur l'impact de l'Argentin à Paris au micro de Prime Vidéo. Et si l'ancien international français ne s'est pas montré trop sévère, il a clairement fait preuve de nuance.

Henry juge l'impact de Messi au PSG

Invité à faire le bilan du passage de Lionel Messi au PSG, Thierry Henry veut retenir le positif : « Il a quand même marqué l'histoire du club vu qu'il vient d'être champion et qu'il a été champion l'année dernière. Après, les gens vont dire 'Oui d'accord, ok c'est facile' mais pour moi il l'a fait. Surtout au vu de la saison qu'il vient de faire, ses statistiques parlent pour lui. » Un impact positif évident sur le terrain donc pour Titi.

Mais dans l'appréciation d'un joueur, il n'y a pas toujours que le terrain. Et cela aussi, Thierry Henry l'a remarqué au moment de juger l'impact de Messi à Paris : « Après, c'est plus 'Est-ce qu'il a marqué l'esprit et le coeur des gens?' Ça, c'est encore un autre débat. Il faut rester longtemps pour cela, et sur les terres de Kylian ce n'est pas évident. Et quand tu entends les gens en général, dans Paris, ça dit qu'il ne s'est pas vraiment identifié au club. » Un impact très nuancé donc.