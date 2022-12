Messi a raison : Lautaro reste essentiel pour l'Argentine

L'attaquant de l'Inter est à la peine au Qatar, doublé par Julian Alvarez, mais un petit but pourrait tout relancer.

Les comparaisons entre Lautaro Martinez et Gonzalo Higuain ont commencé bien avant le coup de sifflet final au stade Ahmad bin Ali. Les supporters argentins craignaient que l'histoire ne se répète et que les espoirs de Lionel Messi de remporter la Coupe du monde ne soient une nouvelle fois anéantis par un attaquant défaillant.

Il ne s'agissait pas d'une finale, bien sûr, mais simplement d'un huitième de finale contre l'Australie. L'Argentine avait déjà réussi à se qualifier pour les quarts de finale, grâce notamment à un nouveau coup de maître de Messi.

Cependant, cette victoire aurait dû être bien plus confortable. Et elle l'aurait été, sans la mauvaise finition de Lautaro.

Bien qu'il ne soit entré en jeu qu'à la 70e minute, l'attaquant de l'Inter a terminé la rencontre avec un nombre d'expected goals (0,58) plus élevé que tout autre joueur ayant mis les pieds sur le terrain. Et pourtant, il n'en a pas marqué un seul, manquant trois occasions nettes dans le temps additionnel.

En vérité, le match a été difficile à regarder, Lautaro ayant l'air amèrement frustré après avoir laissé passer une occasion après l'autre de tuer le match.

Sans surprise, son capitaine s'est précipité pour le défendre. "Lautaro est un joueur très important pour nous", a déclaré Messi à TyC Sports. "C'est un attaquant qui vit en marquant des buts.

"Maintenant, il est fondamental qu'il se porte bien en vue du quart de finale et de ce qu'il reste à faire dans cette Coupe du monde."

Messi n'a pas tort non plus. Si l'Argentine veut avoir une chance de remporter cette Coupe du monde, il est impératif qu'elle trouve un moyen de débloquer Lautaro.

Jusqu'à présent, ils ont eu la chance que Julian Alvarez s'enflamme, devenant le premier Argentin à marquer lors de ses deux premières titularisations sur cette scène depuis Hernan Crespo en Allemagne, en 2006.

Cependant, même si Alvarez maintient sa forme, il est déjà clair que l'Argentine aura besoin d'options en forme en sortie de banc. Il suffit de regarder le large éventail d'options offensives dont disposent l'Angleterre, le Brésil et même une France décimée.

Au terme d'un tournoi intense, disputé dans le cadre d'une saison encombrée comme aucune autre, les remplaçants auront un rôle énorme à jouer d'ici la finale. Par conséquent, Lautaro reste effectivement "très important" pour l'Argentine. Après tout, le joueur de 25 ans a été l'une des stars de l'ère Lionel Scaloni.

Il a fait ses débuts internationaux sous la direction de Jorge Sampaoli, mais n'a pas été retenu pour la Coupe du monde 2018 car le sélectionneur de l'époque estimait que Lautaro n'avait pas "la vitesse supplémentaire" requise au niveau international.

Scaloni, qui a été l'assistant de Sampaoli en Russie, n'a cependant jamais eu de doutes sur Lautaro, faisant de lui le fer de lance de son attaque new-look. Lautaro a marqué 21 fois sous la direction de Scaloni - seul Messi en compte davantage.

Les deux hommes se sont épanouis en jouant ensemble. En fait, Messi voulait même Lautaro à Barcelone, estimant qu'il était le remplaçant idéal de son bon ami Luis Suarez.

"Il est spectaculaire, il a un talent incroyable, vous pouviez voir qu'il allait être un grand joueur et maintenant il a explosé et le montre", a déclaré Messi à Mundo Deportivo en février 2020. "Il est très fort, il est brillant dans les situations de un contre un, il marque des buts, il s'en prend à n'importe qui dans la zone. Il tient le ballon, il pivote, il va chercher le ballon. Il a tellement de talent, c'est un joueur complet."

Mais c'est aussi un joueur de confiance. Beaucoup le sont, bien sûr, notamment les attaquants. Certains passent régulièrement de l'abondance de buts à la sécheresse, et vice-versa. Martinez, lui, est aussi irrégulier qu'on puisse l'être.

Il est l'un des cinq Argentins à avoir marqué lors de quatre matches consécutifs de la Ligue des champions. Pourtant, il a également passé 10 matches sans but dans la même compétition avant d'inscrire un but stupéfiant contre Liverpool la saison dernière.

Avec Lautaro, c'est souvent le festin ou la famine, ce qui est à la fois une cause d'inquiétude et une raison d'être optimiste en ce moment. Cela peut aller dans un sens ou dans l'autre. Il pourrait tout aussi bien s'enfoncer davantage dans la fange qu'il pourrait faire basculer son tournoi en un seul but.

Son agent a affirmé qu'il est maintenant à 100 % de sa forme physique, après avoir prétendument été blessé à la cheville pendant le tournoi. Mais le plus important, comme l'a souligné Messi, est que Lautaro reste fort mentalement. L'Argentine avait besoin d'un homme équilibré, qui ne soit pas trop désespéré pour faire taire les critiques.

Comme Higuain lui-même l'a récemment déclaré à GOAL, pour tout attaquant dans un monde de plus en plus "toxique" de réseaux sociaux, la chose la plus importante est "d'essayer de trouver un équilibre. Avec le temps, j'ai essayé d'apprendre que les louanges ne me font pas trop monter et que les critiques ne me font pas trop descendre." Et Lautaro a travaillé sur le côté mental de son jeu.

Il a longtemps joué avec une férocité redoutable, ce qui lui a valu le surnom de "The Bull", mais cela a aussi fait de lui une sorte de responsabilité. Lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2017, par exemple, il a été expulsé 18 minutes seulement après son entrée en jeu lors du premier match de groupe de son pays, contre l'Angleterre.

Il a continué avec le même niveau d'intensité en Europe, mais il a fini par se rendre compte que sa nature compétitive avait ses inconvénients. Il reçoit beaucoup trop de cartons jaunes pour avoir protesté auprès des arbitres.

Il attribue à la naissance de sa fille le mérite de l'avoir aidé à grandir, mais il a également tiré profit de ses entretiens avec un psychologue. "Vérifiez les statistiques et vous verrez que je me suis amélioré", a-t-il déclaré au sujet de son dossier disciplinaire pendant l'été. "Une nouvelle saison se profile à l'horizon, tout comme la Coupe du monde 2022."

Les choses ne se sont clairement pas bien passées pour Lautaro jusqu'à présent. Mais ce n'est pas encore fini. Il est encore temps pour lui de changer le récit.

Higuain a déclaré à GOAL : "Les choses changent vite dans le football. Très rapidement. Un jour, 60 000 personnes crient votre nom. Quinze jours plus tard, ils peuvent vous insulter". Mais comme il l'a également souligné, "le contraire peut aussi arriver".

Lautaro doit donc continuer à y croire. Qu'il débute contre les Pays-Bas vendredi, ou qu'il sorte du banc, il aura une nouvelle chance. Il aura une autre chance. Messi y veillera très certainement.