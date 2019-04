Mercato - Zinédine Zidane et le Real Madrid à fond sur Jadon Sancho (Dortmund) ?

D'après BILD, l'entraîneur madrilène aurait fait du jeune international anglais du Borussia sa nouvelle priorité pour le prochain mercato.

"On recrutera certainement un peu plus." En conférence de presse mercredi, Zinédine Zidane a annoncé la couleur pour le prochain mercato estival. De retour sur le banc madrilène depuis un mois et demi, l'entraîneur français prospecte un peu partout en Europe et cherche bien à étoffer son effectif cet été.

Si les principales rumeurs mènent à Eden Hazard ( ), Paul Pogba ( ) ou encore Luka Jovic ( ), le journal BILD avance une autre piste pour les Merengue à savoir Jadon Sancho, la pépite anglaise du .

Révélation de la saison en où il a affolé les compteurs (11 buts et 16 passes décisives), le joueur formé à vaut déjà très cher à 19 ans. Si le possède les fonds financiers suffisants pour convaincre Dortmund de le lâcher, l'opération pourrait bien dépasser les 100 millions d'euros.

Zorc : "Il jouera à Dortmund la saison prochaine"

Michael Zorc, le directeur spotif du BVB, a cependant prévenu les différents prétendants : il sera compliqué de recruter Jadon Sancho l'été prochain. "Son transfert sera difficile, même pour les plus grands clubs. Je suis loin de mettre un prix à Jadon, il jouera à Dortmund la saison prochaine. Il ne jouera pas toute sa carrière chez nous, ça, nous le savons."