Mercato : Xavi Simons s'engage librement avec le PSV Eindhoven

Le jeune milieu de terrain néerlandais quitte le PSG libre de tout contrat, et poursuivra donc sa progression en Eredivisie.

Le jeune prodige Xavi Simons a signé un transfert définitif au PSV après avoir refusé un nouveau contrat au Paris Saint-Germain.

Simons était prêt à s'engager au Parc des Princes après avoir fait son entrée dans l'équipe première en 2021-22, mais il a changé d'avis à la dernière minute.

On s'attendait à ce que le PSV signe tout de même le jeune homme de 19 ans en prêt, mais le club d'Eredivisie a maintenant confirmé que Simons a signé un contrat de cinq ans et qu'il rejoindra officiellement le club lorsque son contrat au PSG expirera, ce jeudi.

Pourquoi le PSG voulait-il garder Simons ?

Simons a été considéré comme un talent prometteur depuis ses jours dans la célèbre académie La Masia de Barcelone, où il devenait régulièrement viral en raison de sa capacité de dribble.

Il a quitté l'Espagne pour rejoindre le PSG à l'été 2019, et après avoir fait ses débuts professionnels lors de la campagne 2020-21, il a porté le maillot parisien à plusieurs reprises cette saison.

Simons a fait neuf apparitions en équipe première avec l'équipe de Mauricio Pochettino en 2021-22, tandis qu'il était l'un des joueurs exceptionnels de l'UEFA Youth League, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives en seulement sept apparitions dans la prestigieuse compétition des moins de 19 ans.

Les problèmes de contrat se sont poursuivis tout au long de la saison alors que Simons cherchait des garanties quant à son futur temps de jeu, mais une avancée semblait avoir été trouvée au cours des dernières semaines de la saison.

C'est pourtant le PSV qui a réussi à faire revenir le jeune Néerlandais dans son pays natal, et le directeur des affaires footballistiques du club, John de Jong, s'est dit ravi après avoir scellé la signature de Simons.

"Nous avons vu presque tous les matches de cette saison où il est apparu", a déclaré De Jong au site officiel du PSV. "En plus de tous les matches internationaux qu'il a disputés avec la sélection oranje, nous l'avons vu en direct en Youth League à Leipzig, Paris, Bruges, Manchester et contre Séville.

"En cela, il nous a convaincus. Xavi a tout pour devenir un joueur important pour le PSV, et il aimerait parcourir ce chemin avec nous."

La série de pertes de jeunes talents du PSG se poursuit

Le PSG a beau avoir une équipe senior remplie de superstars mondiales, son bilan en matière d'intégration de joueurs issus de son centre de formation dans l'équipe première reste médiocre.

Simons est le dernier joueur en date à quitter le club avant d'avoir véritablement fait ses preuves au Parc des Princes, avec de nombreux exemples de ceux qui sont partis vers de plus grandes et meilleures choses ailleurs.

L'article continue ci-dessous

Kingsley Coman est devenu un membre clé de l'équipe conquérante du Bayern Munich, et a même marqué le but vainqueur lorsque les Bavarois ont battu le PSG en finale de la Ligue des champions 2020.

Christopher Nkunku, quant à lui, a été élu cette saison joueur de l'année en Bundesliga, tandis que Moussa Diaby a joué un rôle de premier plan pour le Bayer Leverkusen au cours des deux dernières campagnes.

Le défenseur central Tanguy Nianzou se retrouve également au Bayern après avoir quitté Paris il y a deux ans, et les champions allemands seraient intéressés par les stars actuelles de l'académie du PSG, El Chadaille Bitshiabu - le plus jeune joueur des Parisiens - Warren Zaire-Emery et Ayman Kari.