Mercato : Xavi dévoile l’offensive du Barça pour Endrick

Les Catalans auraient déjà entamé des discussions avec la jeune pépite brésilienne Endrick selon l’entraineur du FC Barcelone, Xavi.

Le nom de l’avant-centre de 16 ans risque de revenir souvent sur le devant de la scène durant les deux prochaines années. L’attaquant de Palmeiras devra attendre l’été 2024 pour faire le grand saut en direction de l’Europe.

Endrick a discuté avec Xavi

C’est seulement à sa majorité qu’Endrick pourra quitter le championnat brésilien en direction de l’un de ses nombreux prétendants. Rares sont les cadors européens à ne pas avoir un œil sur les prestations de la jeune pépite.

Le FC Barcelone fait clairement partie des courtisans. Xavi vient d’en faire la confirmation dans un entretien accordé à ESPN. « Nous avons parlé avec son père et directement avec le joueur, a-t-il confié. J'ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. »

Le premier responsable du staff technique catalan a ensuite expliqué pourquoi le Brésilien doit choisir le Barça. « Nous voulons du talent et c'est un talent, capable de faire la différence, a enchainé Xavi. Il marque, dribble et a une capacité brutale à faire la différence. C'est un joueur du présent, qui joue déjà dans le championnat brésilien, et aussi du futur. C'est le type de joueur dont nous avons besoin. Nous sommes en train de discuter et nous espérons qu'il deviendra notre joueur. Ça dépend de lui. Ça dépend toujours du joueur ».

Les Barcelonais devront faire face à la grosse concurrence du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Les Parisiens auraient déjà dégainé une première offre pour convaincre Palmeiras et le joueur.

Les échanges entre les différentes devraient se poursuivre encore un moment. Reste à savoir quelle sera la décision d’Endrick durant les prochains mois.