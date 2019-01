Mercato, Vasilyev confirme l'arrivée de Batshuayi à Monaco

Le vice-président monégasque, Vadim Vasilyev, a confirmé dimanche soir le recrutement de l'attaquant belge Michy Batshuayi.

Deux jours après s'être payé les services de Cesc Fabregas, l'AS Monaco s'apprête à finaliser le recrutement d'un autre renfort de choix. En marge du match de championnat contre Monaco, le vice-président Vadim Vasilyev a fait savoir à Canal+ que l'international belge Michy Batshuayi allait signer son contrat au club dans les toutes prochaines heures.

La venue de Batshuayi confirme l'ambition nouvelle de Monaco et la volonté de l'état-major d'infléchir la mauvaise spirale (19e au classement du championnat). Les dirigeants ont mis la main à la poche pour renforcer l'effectif et il s'agit déjà de la quatrième acquisition de l'hiver après celles de Fabregas donc, mais aussi de Naldo et de Ballo-Touré. La dernière fois que l'ASM s'était montré aussi actif à cette période de l'année c'est lors du rachat du club par Dimitri Rybolovlev en 2011.

Batshuayi joue depuis l'entame de la saison en Espagne, du côté de Valence. Mais, et contrairement à ce qui avait été le cas la saison dernière avec Dortmund, ce prêt n'est pas du tout fructueux. En 15 matches de Liga, dont seulement quatre comme titulaire, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise. Le club espagnol lui a signifié qu'il ne comptait pas sur lui dès l'entame du mercato hivernal. À noter que l'intéressé est toujours sous contrat avec Chelsea.

Batshuayi (25 ans) ne devrait pas être dépaysé au sein de son nouveau club. D'abord parce qu'il y retrouvera son ancien coach chez les Diables Rouges, en l'occurrence Thierry Henry, de même que son compatriote Youri Tielemans. Et aussi parce qu'il connait très bien le championnat français. Entre 2014 et 2016, il a défendu les couleurs de l'OM, signant au passage 26 buts en Ligue 1. À Marseille, son come-back en Hexagone a d'ailleurs de quoi faire grincer quelques dents. Les supporters de l'équipe voient des attaquants de qualité débarquer partout, sauf au sein de leur club fétiche.