Mercato : Une piste s'éloigne déjà pour Neymar

Un temps intéressé par Neymar, Manchester United pourrait s'être totalement retiré de la course pour attirer Neymar cet été.

L'avenir de Neymar semble s'écrire loin du Paris Saint-Germain. Alros que le club de la capitale avait déjà tenté de s'en débarrasser l'été dernier, l'international brésilien devrait de nouveau être invité à faire ses valises lors du mercato estival. Le PSG voudrait en effet se séparer de Lionel Messi, ce qui sera rendu plus simple avec la fin de son contrat le 30 juin, et de Neymar, qui est sous contrat jusqu'en 2025 mais dont le traitement des supporters l'aurait convaincu de changer d'air six ans après son arrivée.

Manchester United pas intéressé par Neymar ?

Mais les prétendants ne se font pas nombreux pour un joueur qui a récemment fêté ses 31 ans et qui n'a pas réalisé une saison complète depuis son départ du FC Barcelone en 2017. Ces dernières semaines, le Brésilien était associé à des rumeurs l'envoyant à Manchester United, qui semblait intéressé. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de recruter le numéro 10 parisien ce mercredi, Erik Ten Hag a préféré botter en touche. "Quand nous aurons des nouvelles, nous vous aviserons", a-t-il simplement lâché.

Des propos difficiles à interpréter mais à en croire les informations de TNT Sports, ils ne seraient pas vides de sens. D'après le média brésilien, il se pourrait que les Red Devils ne soient plus très chauds à l'idée de recruter Neymar. Reste à voir si la situation peut changer en cas de rachat du club par INEOS ou un fond d'investissement qatari cet été.