Mercato, une pépite du PSG va rejoindre la Premier League

Le PSG va céder l’un des ses titis à un club de Premier League cet hiver.

Très actif sur le marché des transferts, le PSG n’a cependant pas été très en réussite. Le club de la capitale n’a pu boucler que l’arrivée de deux joueurs cet hiver. Mais cela n’empêche pas le club de se séparer de certains de ses éléments. Cette fois-ci, c’est une pépite du club qui va faire ses valises et filer en Angleterre.

Le destin croisé des titis parisiens

Doté de l’un des meilleurs centres de formation en Europe, le Paris Saint-Germain a laissé filer ces dernières années plusieurs titis vers d’autres clubs. Hormis Adrien Rabiot qui s’est imposé au club avant de partir à la Juventus et Warren Zaire-Emery qui est devenu important au club cette saison, de nombreux jeunes talents ont dû aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu.

Kingsley Coman actuellement au Bayern Munich, Christopher Nkunku à Chelsea après son aventure à Chelsea ont notamment eu de réussite après leur départ du club. Ce qui n’a pas été le cas pour d’autres à l’instar de Lorenzo Callegari (HFX Wanderers) et Gaël N'Lundulu qui évolue avec l’équipe B du PSG. Toutefois, contrairement à Warren Zaire-Emery, d’autres titis continuent d’aller voir ailleurs. Ce sera d’ailleurs le cas de Noah Lemina qui se dirige vers un club de Premier League.

Le PSG va céder Lemina aux Wolves

Actuellement en prêt à la Sampdoria (10 matchs, toutes compétitions confondues), Noah Lemina devrait mettre fin à son aventure italienne cet hiver. Courtisé en France par des clubs comme Lille, Amiens ou encore Le Mans et en Allemagne par Stuttgart, le Franco-Gabonais va s’engager en Angleterre.

Selon Foot Mercato, le PSG serait sur le point de céder le joueur à Wolverhampton sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Chez les Wolves, le jeune milieu de terrain de 18 ans devrait retrouver son grand-frère, Mario Lemina. Ancien joueur de l’OM et de la Juventus Turin, le Gabonais devrait faciliter l’intégration et l’adaptation de son jeune frère. Si le départ de Noah Lemina semble être acté, les détails autour du prêt et de l’option d’achat n’ont pas filtré pour l’instant.