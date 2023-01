Mercato - Une pépite de l'OL dans le viseur de l'OM

Alors que l'OL connaît une nouvelle saison compliquée, Lyon pourrait perdre l'un de ses plus grands talents. L'OM veut profiter de la situation.

Anthony Martial, Alassane Pléa, Amine Gouiri. Trois noms prêts à glacer le sang des supporters lyonnais. Trois joueurs, tous très prometteurs chez les jeunes, que l'OL a laissé filer à la concurrence à force de ne pas leur offrir de temps de jeu. Ce sont aujourd'hui les mêmes doutes qui entourent le cas du jeune mais brillant Mohamed El Arouch. Lassé de devoir attendre, encore et toujours, la jeune pépite de l'OL a des envies d'ailleurs. Et les candidats sont nombreux, à commencer par l'OM.

L'OM (mais pas que) sur la pépite de l'OL

Malgré des qualités évidentes et un club qui ne tourne pas, Mohamed El Arouch restent inévitablement flanqué sur la touche à Lyon : Laurent Blanc ne compte pas lui donner du temps de jeu, et lui aurait fait comprendre qu'il ne comptait même pas sur lui. Une situation qui agace les supporters et le joueur. Tout portait à croire que la signature de son premier contrat pro, en fin de saison dernière, allait lui assurer du temps de jeu avec l'équipe première. Mais depuis, c'est le calme plat : pas une seule minute chez les professionnels.

Le nouveau président John Textor s'est dit impressionné par ses performances régulières et décisives avec la N2 mais Laurent Blanc lui refuse les portes de l'équipe première. Il ne peut même pas participer aux entraînements avec le groupe. C'en est désormais trop : le joueur veut quitter Lyon. En fin de contrat en 2025, le pétillant milieu de terrain pourrait ne jamais revêtir la vareuse lyonnaise : Rennes, l'OM et Nice seraient entrés en contact avec l'entourage du joueur pour le recruter et lui offrir le temps de jeu dont il a tant besoin. Chacun serait même prêt à dégainer une belle somme pour valider le transfert.

Conscient du potentiel de son joueur (bien qu'il ne le fasse pas jouer), Lyon est cependant totalement opposé à un transfert. Les dirigeants ne veulent, à la limite, entendre parler que d'un prêt et sans option d'achat. Et, à ces conditions là, il n'y a aucun candidat. Mais le mercato est encore long et la tension tellement explosive à Lyon que le club pourrait revenir sur ses positions. L'OM, Rennes et Nice sont à l'affût.