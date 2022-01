Mercato : Une légende d’Arsenal vote pour le prêt de Wijnaldum

Six petits mois et déjà un retour en Premier League pour Georginio Wijnaldum ? De l’autre côté de la Manche, c’est ce qui ressort concernant l’avenir à court terme du milieu néerlandais. Engagé dans une concurrence féroce dans l’entrejeu du PSG, Wijnaldum alterne entre les entrées en jeu et une place de titulaire, à l’image des deux dernières journées de Ligue 1.

Arrivé libre de Liverpool après avoir snobé le FC Barcelone, le joueur de 31 ans peut-il déjà faire ses valises ? En Angleterre, son nom revient avec insistance du côté d’Arsenal, fortement diminué au milieu de terrain avec les départs de Thomas Partey et Mohamed Elneny pour la Coupe d’Afrique des Nations et le prêt d’Ainsley Maitland-Niles à l’AS Roma.

Arsenal décimé par la CAN

Le renfort de l’international Oranje serait donc le bienvenue chez les Gunners et Ian Wright vote pour. La légende d’Higbury, ancien meilleur buteur du club avant d’être dépassé par Thierry Henry, a listé les points positifs qu’aurait Wijnaldum dans le club londonien.

"J'ai vu le nom de Wijnaldum. Une signature en prêt du PSG, ce serait génial. Quelqu'un comme ça au milieu de terrain, avec cette expérience... Il a gagné la Premier League. Juste pour aider les jeunes et pour que ça continue", a expliqué Ian Wright dans l'émission

The Kelly and Wrighty Show.

Wijnaldum veut s’imposer au PSG

De retour dans la course à la Ligue des Champions après un passage à vide en début de saison, Arsenal veut rêver en grand. Malgré tout, les Gunners vont sûrement devoir se faire une raison. D’après l’agent de Wijnaldum, contacté par RMC Sport, un départ de l’ancien milieu de Liverpool durant l’hiver est à exclure, même en prêt.

Avec le départ d’Idrissa Gueye pour la CAN, le Néerlandais a une bonne opportunité à saisir et compte bien en profiter pour inverser la tendance dans l’esprit de Mauricio Pochettino.