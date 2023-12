Mercato : Une cible hivernale s’éloigne de l’OL

L’OL a de moins en moins de chance de s’offrir l’une de ses cibles hivernales.

En quête de renfort cet hiver, l’OL a coché le nom de six joueurs dans sa short-list. Le club rhodanien compte se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Mais avant même l’ouverture du mercato hivernal, l’OL va devoir faire une croix sur l’une de ses cibles.

Le plan de l’OL pour le mercato hivernal

Il y a quelques semaines, la DNCG validait le budget de l’OL pour la saison. Une décision qui permettait à l’OL de se renforcer cet hiver. « En validant le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l'Olympique Lyonnais et en lui demandant simplement de le respecter, la DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d'hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l'acquisition de nouveaux joueurs. Dans ce contexte de transformation du club, l'Olympique Lyonnais accueille positivement la décision du régulateur financier et se réjouit de perpétuer sa relation de confiance avec la DNCG », indiquait l’OL dans le communiqué annonçant la décision du gendarme financier du football français. Ainsi, les dirigeants lyonnais ont identifié le nom de six joueurs pouvant renforcer l’équipe cet hiver.

Guido Rodriguez échappe à l’OL

L’OL va vraisemblablement se contenter de cinq joueurs cet hiver. En effet, l’une des cibles lyonnaises, Guido Rodriguez, aurait tourné dos aux Gones. Selon, Foot Mercato, le milieu de terrain argentin se rapproche plutôt d’une prolongation avec son club, le Bétis Séville. Victime d’une fracture du péroné distal de la jambe droite début décembre, Guido Rodriguez ne devrait pas arborer les couleurs rhodaniennes cet hiver. « Tout d’abord, je lui souhaite un prompt rétablissement, nous avons besoin de lui. Nous voulons toujours le renouveler, cela n’a pas changé, et nous maintenons l’offre que nous lui avons faite. Je pense que dans les prochains jours, il y aura un rapprochement et nous saurons s’il y a plus de chances qu’il reste ou non », a confié le président du Bétis Séville, Angel Haro, au sujet de l’Argentin.