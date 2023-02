Mercato - Un international français débarque à Brest

Après avoir perdu Slimani parti à Anderlecht, Brest voulait renforcer son secteur offensif. Le club vient de s'offrir un international français.

Le 25 août 2022, le Stade Brestois annonce la signature d'Islam Slimani pour renforcer son secteur offensif et apporter une expérience nécessaire à un groupe plutôt jeune qui doit assurer son maintien le plus rapidement possible. Mais six mois plus tard, le club a déjà perdu l'attaquant algérien qu'il a cédé au club belge d'Anderlecht. Les Bretons cherchaient dès lors à combler ce manque et viennent de s'offrir un international français.

L'expérience et l'efficacité d'un international français

Libre depuis l'été et la fin de son aventure turque avec l'Adana Demirspor, c'est Loïc Rémy qui débarque en Bretagne et retrouve la Ligue 1 à 36 ans. L'attaquant, ancien international français (30 sélections, 7 buts), a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison et portera le numéro 14. À Brest, Rémy découvrira son 6ème club français après l'OL, Lens, Nice, l'OM et Lille. Le Bichon, tel qu'il avait été surnommé aux débuts de sa carrière, avait déjà rejoint le groupe brestois depuis plusieurs jours, il est censé leur apporter l'expérience et l'efficacité perdues avec le départ d'Islam Slimani.

L'attaquant ne sera toutefois pas disponible tout de suite en raison d'un sérieux manque de rythme qui nécessitera près d'un mois de préparation selon le staff breton. Le directeur sportif du club, Grégory Lorenzi, s'est justifié sur ce point : « On voulait étoffer notre effectif avec un attaquant qui avait d'autres caractéristiques. Le temps qu'on fasse notre attaquant [Alberth Elis], Éric [Roy] m'a appelé pour me demander si Loïc [Rémy] pouvait venir s'entraîner chez nous, il ne demandait rien en échange. Ça n'engageait à rien. Depuis qu'il est là, il parle aux joueurs, il donne des conseils, sans forcément savoir qu'il serait impliqué dans le projet. On s'est dit qu'on allait réfléchir. Il ne sera pas prêt avant un mois mais il peut nous apporter quelque chose sur la fin de saison. Il nous apporte son leadership. »