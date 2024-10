Mercato, un gardien de Ligue 1 confirme l’intérêt du Barça

FC Barcelone vs FC Séville

Courtisé par le Barça, un gardien de Ligue 1 s’est exprimé sur l’intérêt du club catalan, samedi.

Le Barça se prépare déjà pour la saison prochaine. Le club blaugrana s’active sur le marché des transferts à la recherche des bonnes pioches pour renforcer son effectif. L’un des dossiers prioritaires du Barça est le recrutement d’un nouveau gardien de but et il se trouve que le club a une cible en Ligue 1. Cette dernière a d’ailleurs confirmé l’intérêt des Azulgranas, ce samedi.

Le Barça veut piocher en Ligue 1

Si tout va bien pour le Barça sur le terrain (1er, 24 pts), c’est moins le cas à l’infirmerie. Cette dernière ne cesse de se remplir cette saison et a accueilli un grand patient ces dernières semaines. Il s’agit, en effet, du capitaine Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand est victime d’une rupture de ligaments croisés et a d’ores et déjà terminé sa saison. Pour pallier son absence, le Barça a décidé de faire sortir de sa retraite, Wojciech Szczęsny, afin d’épauler Inaki Pena.

Mais le gardien polonais, qui a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, ne devrait pas s’éterniser en Catalogne. Par conséquent, le club catalan a décidé de recruter un nouveau gardien de but dès l’été prochain et a donc décidé de piocher en Ligue 1 en jetant son dévolu sur Marcin Bulka.

Marcin Bulka envoie un message au Barça

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, Marcin Bulka intéresse fortement le Barça à en croire les informations de SPORT. L’arrivée du gardien polonais en Catalogne serait dans l’optique de préparer la relève après Ter Stegen qui s’approche de la fin de sa carrière. Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2026, l’ancien gardien du PSG est conscient qu’il est temps pour lui de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Et il ne verrait visiblement pas un départ au Barça d’un mauvais œil.

« Comme on dit, il y a une part de vérité dans chaque rumeur. En ce qui concerne les transferts, je préfère que ce soit mon agent qui parle. Je suis ici pour être en forme chaque semaine et donner des arguments pour au moins parler des clubs qui parlent de moi. C'est vraiment un compliment. Quand quelqu'un parle de ces clubs, c'est toujours un encouragement supplémentaire pour moi et un signe que je fais quelque chose de bien. Si je ne jouais pas bien, personne ne dirait probablement cela », a déclaré Marcin Bulka dans des propos rapportés par Onze Mondial.