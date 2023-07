Mercato : Un flop du PSG pourrait rebondir au FC Barcelone

Après une première saison difficile dans la capitale française, Renato Sanches pourrait s'en aller dès cet été.

Renato Sanches fait partie des joueurs dont l'avenir au Paris Saint-Germain est plus qu'incertain cet été. S'il n'est pas classé comme indésirable comme les joueurs loftés tels qu'Abdou Diallo, Julian Draxler ou encore Georgino Wijnaldum, le milieu de terrain portugais ne sera pas retenu par sa direction en cas de belle offre. Recruté l'an dernier en provenance de Lille, l'ancien du Bayern a jonglé entre blessures et performances moyennes tout au long de la saison et n'a jamais réussi à s'imposer. Après seulement une saison et 27 matches disputés (2 buts), il pourrait donc déjà s'en aller.

Deux prétendants pour Sanches

Et pour l'accueillir, il disposerait pour l'heure de deux destinations de choix, la première est l'AS Rome. Si l'on en croit les information d'Il Messaggero, le club italien est intéressé par le profil du joueur de 25 ans et est entré en négociations avec le PSG. Mais il faut encore que les deux clubs se mettent d'accord sur la forme d'un éventuel transfert. Le club de la Louve aimerait obtenir un prêt avec une option d'achat liée au nombre de matches joués par Sanches, tandis que Paris opte plutôt pour un prêt payant avec obligation d'achat.

Une situation qui pourrait profiter à un autre prétendant de Renato Sanches, le FC Barcelone. Le quotidien italien rapporte que le club catalan serait lui aussi partant pour récupérer le milieu de terrain parisien.